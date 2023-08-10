Женщину дважды попалась нетрезвой за рулём
Жительница Улан-Удэ признана судом виновной в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде и лишена своего «Лексуса».
В июне 2022 года горожанка была привлечена к административной ответственности за вождение после употребления спиртного. В апреле 2023 года ночью в посёлке Загорск сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Лексус», которым управляла женщина. В ходе медицинского освидетельствования у неё было установлено состояние алкогольного опьянения.
- Железнодорожный районный суд Улан-Удэ с учётом мнения прокурора назначил виновной 150 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. Внедорожник, на котором совершено преступление, конфискован в доход государства, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Приговор вступил в законную силу.
С начала 2023 года суды республики приняли решения о конфискации 233 транспортных средств.
Год назад в России вступили поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, предусматривающие конфискацию автомобилей у злостных нарушителей. Водители, попавшиеся на вождении в нетрезвом виде, если до этого они уже привлекались по подобной статье, теперь остаются без своего транспорта. Автомобили (это также распространяется на мотоциклы и пр.) изымают по решению суда, а затем продают на торгах; доход идёт в пользу государства.
У жительницы Улан-Удэ отобрали «Лексус» за пьяную езду
Происшествия, Фото:
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