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В Улан-Удэ задержали пьяного водителя, который ехал на работу

В Улан-Удэ задержали пьяного водителя, который ехал на работу
Происшествия, 
Он управлял «Тойотой Чайзер»

В Улан-Удэ благодаря Telegram-боту ГИБДД поймали очередного пьяного водителя.

Очевидцы сообщили, что со стороны Нижнего Саянтуя в Улан-Удэ едет автомобиль «Тойота Чайзер», которым управляет пьяный водитель. Находящийся неподалёку экипаж ДПС незамедлительно выехал на поиски машины.

Вскоре этот автомобиль дорожные полицейские заметили на улице Забайкальская.

- За рулём находился 28-летний мужчина, от которого исходил запах алкоголя. Сотрудники ГИБДД предложили водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения, результат которого показал 0,20 мг/л. В отношении нарушителя составлен административный протокол за вождение в нетрезвом виде, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Мужчина признался, что пьяным едет на работу.



В начале года в Улан-Удэ запустили сервис по приёму анонимных сообщений от граждан о пьяных водителях. Через специальный телеграм-бот @gibdd03_bot сообщения автоматически поступают в чат инспекторов ДПС для оперативного реагирования. В обращении необходимо указать дату, время и место нарушения или приложить фотографию транспортного средства. Все сообщения принимаются на условиях анонимности.

Госавтоинспекция призывает жителей не оставлять без внимания факты грубых нарушений ПДД, в том числе связанных с вождением в состоянии опьянения. Оперативная информация позволит сотрудникам ГИБДД своевременно реагировать и пресекать нарушения в области дорожного движения.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в июле в чат-бот пришло сообщение о том, что на улице Шевченко водитель грузовика «Ниссан Атлас» чуть не совершил ДТП. Автоинспекторы выехали на место и остановили водитель, который, как выяснилось, был пьян.


водители алкогольное опьянение ГИБДД

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