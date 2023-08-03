Мужчины жили вместе в комнате общежития
В Улан-Удэ следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщило следственное управление СК России по Бурятии.
Следствием установлено, что несколько соотечественников жили вместе в комнате общежития на улице Октябрьская.Там 7 мая 2023 года в течение дня они употребляли спиртные напитки. Ночью пьяный мужчина поссорился с земляком из своей компании и позвал его «поговорить» на улицу. Там он сильно избил противниками руками и ногами по голове и телу.
Затем они вернулись в комнату, где нападавший продолжил избивать жертву. Спустя некоторое время агрессивный мужчина уснул.
Утром в общежитие приехал улан-удэнец, у которого рабочие трудились по найму. Увидев избитого мужчину, он вызвал врачей. Но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, потерпевший от полученных повреждений вскоре скончался на месте.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением ушло в суд для рассмотрения.
В Улан-Удэ рабочий из Средней Азии убил своего соотечественника
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Его пассажиры легко отделались
Мужчины жили вместе в комнате общежития
Их обнаружили на берегу реки
Наркотик он приобрёл через интернет
Три из них опрокинулись
Его тушат пять человек
Собака напала во время прогулки
Из-за шума женщина не могла уложить детей спать
Одна из них – 70-летняя старушка
Ему грозит до 20 лет лишения свободы
На шерсти оказался клещ
К трапу самолёта пришлось вызвать полицию
Водитель сам признался в этом автоинспекторам
Столкнулись Toyota Chaser и Daewoo Istana
Пожар потушили за две минуты