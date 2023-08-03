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В Улан-Удэ рабочий из Средней Азии убил своего соотечественника

В Улан-Удэ рабочий из Средней Азии убил своего соотечественника
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчины жили вместе в комнате общежития

В Улан-Удэ следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщило следственное управление СК России по Бурятии.

Следствием установлено, что несколько соотечественников жили вместе в комнате общежития на улице Октябрьская.Там 7 мая 2023 года в течение дня они употребляли спиртные напитки. Ночью пьяный мужчина поссорился с земляком из своей компании и позвал его «поговорить» на улицу. Там он сильно избил противниками руками и ногами по голове и телу.

Затем они вернулись в комнату, где нападавший продолжил избивать жертву. Спустя некоторое время агрессивный мужчина уснул.

Утром в общежитие приехал улан-удэнец, у которого рабочие трудились по найму. Увидев избитого мужчину, он вызвал врачей. Но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, потерпевший от полученных повреждений вскоре скончался на месте.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением ушло в суд для рассмотрения.

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