В Улан-Удэ рабочий из Средней Азии убил своего соотечественника

Мужчины жили вместе в комнате общежития



В Улан-Удэ следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщило следственное управление СК России по Бурятии.



Следствием установлено, что несколько соотечественников жили вместе в комнате общежития на улице Октябрьская.Там 7 мая 2023 года в течение дня они употребляли спиртные напитки. Ночью пьяный мужчина поссорился с земляком из своей компании и позвал его «поговорить» на улицу. Там он сильно избил противниками руками и ногами по голове и телу.



Затем они вернулись в комнату, где нападавший продолжил избивать жертву. Спустя некоторое время агрессивный мужчина уснул.



Утром в общежитие приехал улан-удэнец, у которого рабочие трудились по найму. Увидев избитого мужчину, он вызвал врачей. Но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, потерпевший от полученных повреждений вскоре скончался на месте.



Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением ушло в суд для рассмотрения.



