В Иркутской по вине пьяного водителя тягача погибли два человека

Погибли водитель и пассажирка кроссовера



Ночью 26 июля в Аларском районе Иркутской области произошло ДТП, в котором погибли два человека.



Всё произошло около двух часов ночи на федеральной трасе Р-255 «Сибирь» вблизи кафе «Байкал».



- Предварительно установлено, что 40-летний водитель тягача Sitrak совершил наезд на автомобиль Haval Jolion, который стоял на проезжей части на запрещающий сигнал светофора. После чего автомобиль выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем с прицепом, двигающимся во встречном направлении. В результате ДТП погибли водитель и 60-летняя пассажирка кроссовера, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.



Процедура медосвидетельствования показала, что водитель тягача Sitrak пьян.



Полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.



