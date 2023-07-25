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В Улан-Удэ подросток угнал с автомойки фургон

В Улан-Удэ подросток угнал с автомойки фургон
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Автоинспекторы остановили фургон, так как он вилял из стороны в сторону

Ночью 21 июля сотрудники ГИБДД в Железнодорожном районе Улан-Удэ остановили фургон: машина виляла из стороны в сторону. За рулём оказался 17-летний подросток. Кроме того, в салоне находилось ещё двое молодых людей 17 и 19 лет.

Парень признался, что вместе с друзьями подрабатывает на круглосуточной автомойке, а автомобиль принадлежит клиенту. Мужчина оставил свою рабочую машину накануне вместе с ключами зажигания, чтобы работники после оказания услуги могли выгнать её из помещения. К утру заказчик обещал забрать авто.

Однако, помыв фургон, юноша решил прокатиться на нем за выпечкой до магазина неподалеку. С собой он позвал коллег, но не сообщил им, что выезжать за пределы автомойки хозяин разрешения не давал.

Об угоне фургона собственник узнал уже от полицейских.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Также в отношении 17-летнего водителя составлен протокол по ст. 12.7 КоАП – за управление транспортом без соответствующего права, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался, на учёте в ПДН не состоит. Учится в вечерней школе.

Как сообщал «Байкал-Daily», в мае в Улан-Удэ припаркованный автомобиль пытался угнать 15-летний подросток
угон

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