Автоинспекторы остановили фургон, так как он вилял из стороны в сторону
Ночью 21 июля сотрудники ГИБДД в Железнодорожном районе Улан-Удэ остановили фургон: машина виляла из стороны в сторону. За рулём оказался 17-летний подросток. Кроме того, в салоне находилось ещё двое молодых людей 17 и 19 лет.
Парень признался, что вместе с друзьями подрабатывает на круглосуточной автомойке, а автомобиль принадлежит клиенту. Мужчина оставил свою рабочую машину накануне вместе с ключами зажигания, чтобы работники после оказания услуги могли выгнать её из помещения. К утру заказчик обещал забрать авто.
Однако, помыв фургон, юноша решил прокатиться на нем за выпечкой до магазина неподалеку. С собой он позвал коллег, но не сообщил им, что выезжать за пределы автомойки хозяин разрешения не давал.
Об угоне фургона собственник узнал уже от полицейских.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Также в отношении 17-летнего водителя составлен протокол по ст. 12.7 КоАП – за управление транспортом без соответствующего права, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался, на учёте в ПДН не состоит. Учится в вечерней школе.
Как сообщал «Байкал-Daily», в мае в Улан-Удэ припаркованный автомобиль пытался угнать 15-летний подросток.
В Улан-Удэ подросток угнал с автомойки фургон
Происшествия, Фото:
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