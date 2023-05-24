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В Улан-Удэ 15-летний подросток пытался угнать автомобиль

В Улан-Удэ 15-летний подросток пытался угнать автомобиль
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.r
Сработал сигнал блокировки руля

Ночью 22 мая в полицию Улан-Удэ обратилась жительница микрорайона Загорск. Женщина сообщила, что неизвестный пытался угнать её автомобиль (стоимостью 900 тысяч рублей), припаркованный во дворе многоквартирного дома.

Горожанка рассказала, что ночью сработал сигнал блокировки руля. Автовладелица вышла на улицу и увидела, что машина вскрыта, а неизвестный убегает в сторону посёлка Восточный.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Криминалист на месте происшествия обнаружили следы преступники.

Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали 15-летнего подростка, живущего неподалеку.

Юноша признался дознавателю, что залез в машину, «потому что хотел покататься».

- Молодой человек ранее не судим, он поставлен на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело о покушении на неправомерное завладение транспортным средством. Проводится расследование, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в мае 17-летний подросток угнал старенькие «Жигули» и катался по ночному городу.


покушение на угон

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