В Улан-Удэ сбили бегуна, пенсионерку и самокатчика

Накануне, 19 июля, в Бурятии произошло три ДТП с пострадавшими. Все они связаны с наездами на пешеходов и случились в Железнодорожном районе Улан-Удэ, сообщили в республиканском УГИБДД.
Как сообщал «Байкал-Daily», первый наезд произошёл в 10 часов утра на улице Ботаническая. Под колёса автомобиля «Тойота Калдина» попал 40-летний мужчина. Он перебегал проезжую часть по «зебре», но на запрещающий сигнал светофора.
В результате пешеход с травмами был доставлен в БСМП.
В 16.50 часов на улице Октябрьская 34-летний водитель автомобиля «Ниссан Вингроад» сбил пенсионерку. Наезд на 77-летнюю женщину произошёл на пешеходном переходе, не оборудованном светофором.
Пожилая женщина с переломом шейки бедра госпитализирована в БСМП.
В 17.40 часов на улице Лимонова произошёл ещё один наезд, и вновь на «зебре». 23-летний парень за рулём «Хонды Аккорд» на пешеходном переходе сбил 18-летнего юношу, который переходил дорогу, ведя рядом самокат.
Молодой человек госпитализирован с переломом левой голени.
Парень за рулём «Аккорда», как выяснилось, не имеет водительских прав.
По данным Госавтоинспекции, всего за шесть месяцев в Улан-Удэ на пешеходных переходах зарегистрировано 48 ДТП. 40 из них – на нерегулируемых, 8 – на регулируемых пешеходных переходах.