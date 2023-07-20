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В Улан-Удэ сбили бегуна, пенсионерку и самокатчика

В Улан-Удэ сбили бегуна, пенсионерку и самокатчика
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Все три наезда произошли на «зебрах»

Накануне, 19 июля, в Бурятии произошло три ДТП с пострадавшими. Все они связаны с наездами на пешеходов и случились в Железнодорожном районе Улан-Удэ, сообщили в республиканском УГИБДД.

Как сообщал «Байкал-Daily», первый наезд произошёл в 10 часов утра на улице Ботаническая. Под колёса автомобиля «Тойота Калдина» попал 40-летний мужчина. Он перебегал проезжую часть по «зебре», но на запрещающий сигнал светофора.

В результате пешеход с травмами был доставлен в БСМП.


В 16.50 часов на улице Октябрьская 34-летний водитель автомобиля «Ниссан Вингроад» сбил пенсионерку. Наезд на 77-летнюю женщину произошёл на пешеходном переходе, не оборудованном светофором.

Пожилая женщина с переломом шейки бедра госпитализирована в БСМП.



В 17.40 часов на улице Лимонова произошёл ещё один наезд, и вновь на «зебре». 23-летний парень за рулём «Хонды Аккорд» на пешеходном переходе сбил 18-летнего юношу, который переходил дорогу, ведя рядом самокат.

Молодой человек госпитализирован с переломом левой голени.

Парень за рулём «Аккорда», как выяснилось, не имеет водительских прав.



 
По данным Госавтоинспекции, всего за шесть месяцев в Улан-Удэ на пешеходных переходах зарегистрировано 48 ДТП. 40 из них – на нерегулируемых, 8 – на регулируемых пешеходных переходах.

ДТП

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