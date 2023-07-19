В Бурятии град повредил крыши более 100 домов

В Закаменском районе Бурятии град побил крыши 106 частных домов, а также школы, детского сада и сельской администрации.
Масштаб разрушений зафиксировала комиссия по установке и оценке ущерба.
- По результатам работы установлены, что повреждена кровля 106 частных домов, которых проживает 291 человек, в том числе 82 ребёнка. Также повреждена кровля зданий администрации сельского поселения «Бургуйское», Бургуйской средней школы, детского сада «Белочка», - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», стихия разгулялась в Закаменском районе 16 июля, где выпал сильный град размером с мяч для пинг-понга. На территории трёх сёл – Бургай Хуртага, Улекчин ввели режим МЧС.
Град побил не только крыши, но и овощи на огородах сельчан, а также сельскохозяйственные посевы.
Сейчас готовят документы для выделения единовременной материальной помощи жителям, пострадавшим от стихии.