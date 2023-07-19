Риск дальнейшего разрушения коллектора сохраняется
19 июля в Улан-Удэ ввели режим повышенной готовности из-за обрушения канализационного коллектора на улице Ключевская, 66.
Это позволит использовать аварийный запас материалов, который находится на балансе администрации города, для ликвидации аварии, сообщили в МУП «Водоканал».
Как сообщал «Байкал-Daily», свод канализационного коллектора обрушился прямо на проезжей части ещё 14 июля. Движение автотранспорта в сторону 20а квартала было временно ограничено. Место, где произошла утечка, обнаружили только через несколько дней, потому что случилось это глубоко под землёй.
Пятые сутки в круглосуточном режиме специалисты «Водоканала» восстанавливают аварийный участок. Ежедневно здесь работают 25 человек и 13 единиц спецтехники.
Сотрудники предприятия заменили более 51 метра аварийного трубопровода, а также отремонтировали канализационный колодец, находящийся на данном участке.
Несмотря на масштабные работы и установку новой распределительной канализационной камеры, которая принимает и направляет сточные воды с ближайших жилых домов, сохраняется риск дальнейшего разрушения коллектора.
По словам специалистов, осложнили процесс ликвидации аварии высокий износ канализационного коллектора, его глубина залегания - порядка девяти метров, песчаный насыпной грунт и близкое расположение котлована рядом с трамвайными путями.
Все мероприятия по ремонту коллектора проводятся без отключения холодного водоснабжения.
В Улан-Удэ ввели режим повышенной готовности из-за обрушения коллектора
Происшествия, Фото:
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