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В Улан-Удэ ввели режим повышенной готовности из-за обрушения коллектора

В Улан-Удэ ввели режим повышенной готовности из-за обрушения коллектора
Происшествия,  Фото:МУП "Водоканал"
Риск дальнейшего разрушения коллектора сохраняется

19 июля в Улан-Удэ ввели режим повышенной готовности из-за обрушения канализационного коллектора на улице Ключевская, 66.

Это позволит использовать аварийный запас материалов, который находится на балансе администрации города, для ликвидации аварии, сообщили в МУП «Водоканал».

Как сообщал «Байкал-Daily», свод канализационного коллектора обрушился прямо на проезжей части ещё 14 июля. Движение автотранспорта в сторону 20а квартала было временно ограничено. Место, где произошла утечка, обнаружили только через несколько дней, потому что случилось это глубоко под землёй.

Пятые сутки в круглосуточном режиме специалисты «Водоканала» восстанавливают аварийный участок. Ежедневно здесь работают 25 человек и 13 единиц спецтехники.

Сотрудники предприятия заменили более 51 метра аварийного трубопровода, а также отремонтировали канализационный колодец, находящийся на данном участке.

Несмотря на масштабные работы и установку новой распределительной канализационной камеры, которая принимает и направляет сточные воды с ближайших жилых домов, сохраняется риск дальнейшего разрушения коллектора.

По словам специалистов, осложнили процесс ликвидации аварии высокий износ канализационного коллектора, его глубина залегания - порядка девяти метров, песчаный насыпной грунт и близкое расположение котлована рядом с трамвайными путями.

Все мероприятия по ремонту коллектора проводятся без отключения холодного водоснабжения.
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