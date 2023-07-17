В Улан-Удэ на месте обрушения коллектора восстанавливают сети



















В Улан-Удэ продолжаются ремонтные работы в 20а квартале, где произошло обрушение канализационного коллектора.Аварийно-восстановительные работы проводятся в круглосуточном режиме уже третьи сутки, сообщили в МУП «Водоканал».Накануне место повреждения трубопровода было обнаружено. Специалисты пояснили, что утечку искали так долго, потому что коллектор залегает глубоко под землёй.Сегодня, 17 июля, сотрудники «Водоканала» приступили к восстановлению сетей. С утра рабочие проложили 17,5 метров специальной гофрированной трубы «Корсис». Всего под замену аварийного участка попадает порядка 90 метров трубопровода.На месте работают 25 человек и 13 единиц спецтхеники. Обошлось без отключения холодного водоснабжения близлежащих домов.Об обрушении свода канализационного коллектора на проезжей части на улице Ключевская, 66 стало известно вечером 14 июля. Движение автотранспорта в сторону 20а квартала было временно ограничено.