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В Улан-Удэ на месте обрушения коллектора восстанавливают сети

В Улан-Удэ на месте обрушения коллектора восстанавливают сети
Происшествия,  Фото:МУП "Водоканал"
Аварийно-восстановительные работы идут уже третьи сутки

В Улан-Удэ продолжаются ремонтные работы в 20а квартале, где произошло обрушение канализационного коллектора.

Аварийно-восстановительные работы проводятся в круглосуточном режиме уже третьи сутки, сообщили в МУП «Водоканал».

Накануне место повреждения трубопровода было обнаружено. Специалисты пояснили, что утечку искали так долго, потому что коллектор залегает глубоко под землёй.


Сегодня, 17 июля, сотрудники «Водоканала» приступили к восстановлению сетей. С утра рабочие проложили 17,5 метров специальной гофрированной трубы «Корсис». Всего под замену аварийного участка попадает порядка 90 метров трубопровода.

На месте работают 25 человек и 13 единиц спецтхеники. Обошлось без отключения холодного водоснабжения близлежащих домов.

Об обрушении свода канализационного коллектора на проезжей части на улице Ключевская, 66 стало известно вечером 14 июля. Движение автотранспорта в сторону 20а квартала было временно ограничено.


 

коммунальная авария

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