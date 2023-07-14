14 июля

13 июля

Популярное

В Улан-Удэ инженер предприятия получил 7,5 лет колонии за взятки

В Улан-Удэ инженер предприятия получил 7,5 лет колонии за взятки
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Инженер неоднократно вымогал взятки с предпринимателя, угрожая ему

В Улан-Удэ вынесен приговор инженеру крупного предприятия, сообщила сегодня пресс-служба следственного управления СК России по Бурятии. Он признан виновным в злоупотреблении полномочиями, неоднократном вымогательстве и коммерческом подкупе, а также получении взятки.

- С сентября 2016 по октябрь 2021 года мужчина в силу занимаемой должности осуществлял частичный технический надзор за исполнением условий договора подрядчиком. В одном из цехов на предприятии подрядчик вёл строительно-монтажные работы. При этом, высказывая предпринимателю различные мелкие, а также надуманные претензии относительно выполняемых работ, угрожая неблагоприятными последствиями при их приёмке, он вымогал у подрядчика деньги, а также имущество. Лишь после получения незаконного вознаграждения, инженер взамен беспрепятственно и своевременно согласовывал необходимые акты и принимал результаты работ, - сообщили в следственном управлении.

Таким способом он получил от предпринимателя более 37 тысяч рублей и принтер стоимостью 12 тысяч.

Помимо этого, однажды инженер выявил, что подрядчик не выполнил определённый объём работ, указанный в составленных им актах, на общую сумму более 220 тысяч рублей. Инженер не сообщил об этом руководству, а за то, чтобы подписать документы без претензий, потребовал у подрядчика взятку в размере 262 тысяч рублей. В последующем он сбросил сумму до 102 тысяч.

При получении денег он был задержан сотрудниками правоохранительных органов, к которым обратился предприниматель, уставший от вымогательств инженера.

Приговором суда мужчине назначено 7,5 лет в исправительной колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить штраф в 600 тысяч рублей. Помимо этого, на него наложен запрет заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на пять лет.

взятка коммерческий подкуп злоупотребление должностными полномочиями

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ инженер предприятия получил 7,5 лет колонии за взятки
В Улан-Удэ инженер предприятия получил 7,5 лет колонии за взятки
Происшествия, 14.07.2023
Инженер неоднократно вымогал взятки с предпринимателя, угрожая ему
Берег Селенги в пригороде Улан-Удэ начал обрушаться
Берег Селенги в пригороде Улан-Удэ начал обрушаться
Происшествия, 14.07.2023
Местных жителей просят быть осторожными
В Улан-Удэ убийцу отправили в колонию особого режима
В Улан-Удэ убийцу отправили в колонию особого режима
Происшествия, 13.07.2023
Убийство он совершил в Международный женский день
В Иркутской области на пожаре погибли мать с сыном
В Иркутской области на пожаре погибли мать с сыном
Происшествия, 13.07.2023
Причиной возгорания стала непотушенная сигарета
В Иркутской области на трассе валун упал на автомобиль
В Иркутской области на трассе валун упал на автомобиль
Происшествия, 13.07.2023
Инцидент произошёл недалеко от Байкальска
В Бурятии произошёл пожар в библиотеке
В Бурятии произошёл пожар в библиотеке
Происшествия, 13.07.2023
Инцидент произошёл в Баунтовском районе  
Житель Иркутской области убил 1,5-годовалого ребёнка из-за плача
Житель Иркутской области убил 1,5-годовалого ребёнка из-за плача
Происшествия, 13.07.2023
Молодой человек бил малыша по голове и не давал ему дышать
Пенсионерка из Иркутской области перевела мошенникам 1,5 млн
Пенсионерка из Иркутской области перевела мошенникам 1,5 млн
Происшествия, 13.07.2023
Она попалась на схему с «резервным счётом»
Режим повышенной готовности ввели в Улан-Удэ из-за подъёма рек
Режим повышенной готовности ввели в Улан-Удэ из-за подъёма рек
Происшествия, 13.07.2023
Готовят пункты временного размещения населения на случай эвакуации
В Бурятии полицейским предлагают взятки дровами и ГСМ
В Бурятии полицейским предлагают взятки дровами и ГСМ
Происшествия, 13.07.2023
Полицейские подали более 20 уведомлений о попытках дать им взятки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^