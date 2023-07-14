В Улан-Удэ инженер предприятия получил 7,5 лет колонии за взятки

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Инженер неоднократно вымогал взятки с предпринимателя, угрожая ему



В Улан-Удэ вынесен приговор инженеру крупного предприятия, сообщила сегодня пресс-служба следственного управления СК России по Бурятии. Он признан виновным в злоупотреблении полномочиями, неоднократном вымогательстве и коммерческом подкупе, а также получении взятки.



- С сентября 2016 по октябрь 2021 года мужчина в силу занимаемой должности осуществлял частичный технический надзор за исполнением условий договора подрядчиком. В одном из цехов на предприятии подрядчик вёл строительно-монтажные работы. При этом, высказывая предпринимателю различные мелкие, а также надуманные претензии относительно выполняемых работ, угрожая неблагоприятными последствиями при их приёмке, он вымогал у подрядчика деньги, а также имущество. Лишь после получения незаконного вознаграждения, инженер взамен беспрепятственно и своевременно согласовывал необходимые акты и принимал результаты работ, - сообщили в следственном управлении.



Таким способом он получил от предпринимателя более 37 тысяч рублей и принтер стоимостью 12 тысяч.



Помимо этого, однажды инженер выявил, что подрядчик не выполнил определённый объём работ, указанный в составленных им актах, на общую сумму более 220 тысяч рублей. Инженер не сообщил об этом руководству, а за то, чтобы подписать документы без претензий, потребовал у подрядчика взятку в размере 262 тысяч рублей. В последующем он сбросил сумму до 102 тысяч.



При получении денег он был задержан сотрудниками правоохранительных органов, к которым обратился предприниматель, уставший от вымогательств инженера.



Приговором суда мужчине назначено 7,5 лет в исправительной колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить штраф в 600 тысяч рублей. Помимо этого, на него наложен запрет заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на пять лет.



