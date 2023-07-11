Машина всмятку: В Бурятии автомобилист сбил лошадь

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

ДТП с лошадью произошло ночью



Прошлой ночью в Иволгинском районе Бурятии 25-летний автомобилист получил травмы после наезда на лошадь.



Как сообщили в УГИБДД по Бурятии, ДТП произошло на 29 км автодороги Улан-Удэ – Кяхта. Молодой человек ехал за рулём «Тойоты Аллион», когда на проезжую часть выбежала лошадь. В темноте наезда избежать не удалось, в результате чего автомобиль оказался разбит всмятку.



- В результате ДТП автомобиль получил значительные механические повреждения. У водителя диагностированы ушибы, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. От госпитализации он отказался, - уточнили в Госавтоинспекции.



Отметим, в подобных автоавариях ответственность несут владельцы лошадей, даже если их животные погибли. Ведь, согласно правилам, хозяева не должны допускать выпас скота вне огороженного пастбища и без надзора. Иногда автомобилистам удаётся взыскивать ущерб через суд – если у животных были чипы или бирки.



