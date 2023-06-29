Мужчина оставил тело прямо в подъезде
В Улан-Удэ предстанет перед судом 55-летний мужчина, обвиняемый в убийстве. Труп он вынес в подъезд и подпёр им дверь соседней квартиры.
Как сообщал «Байкал-Dailу», это преступление произошло 8 марта 2023 года в квартире дома на улице Ключевская.
Следствием установлено, что мужчина распивал у себя дома алкоголь с двумя приятелями. С одним из них вечером из-за незначительного повода на фоне алкогольного опьянения он поссорился. Взял кухонный нож и нанёс несколько ударов противнику в грудь, голову и по другим частям тела. Потерпевший истёк кровью и скончался на месте. Второй мужчина испугался и убежал.
Труп остался лежать в квартире. Лишь следующим вечером убийца вынес его в подъезд и оставил у соседней квартиры, подперев им дверь. Из-за этого позже проживающая там женщина не смогла выйти. Так и обнаружили покойного, и соседи вызвали полицию.
Подозреваемого задержали у него в квартире, куда вели следы волочения.
- В настоящее время в ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
В Улан-Удэ будут судить убийцу, который подпёр трупом соседскую дверь
Происшествия, Фото:
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