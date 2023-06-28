Жертву привезли в лес в багажнике
Трое жителей Заиграевского района Бурятии в возрасте от 21 до 23 лет предстанут перед судом по обвинению в похищении человека. Об этом сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России.
Как сообщал «Байкал-Dailу», преступление произошло в конце февраля 2023 года. По данным следствия, люди отмечали день рождения одного из них в селе Унэгэтэй. Ночью после застолья они поехали в село Новоильинск, чтобы встретиться с 40-летним мужчиной, который не возвращал им долг. Встретив его, приятели силой поместили жертву в багажник машины.
Его вывезли в лес, где стали запугивать и требовать деньги. Затем избили. Но и на этом мучения не окончились.
Похитители привязали потерпевшего верёвкой к автомобилю и протащили волоком по земле за движущейся машиной.
После, повторив, что долг необходимо вернуть, отвезли жертву домой и уехали.
Молодые люди обвиняются по двум статьям УК: «Похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору» и «Самоуправство, совершённое с применением насилия или с угрозой его применения». Недавно уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением ушло в суд.
Протащили на верёвке за машиной: В Бурятии будут судить похитителей мужчины
Происшествия, Фото:
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