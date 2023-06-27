В пригороде Улан-Удэ гулявшая без присмотра собака напала на ребёнка

Случаи нападения собак в Иволгинском районе участились
В Иволгинском районе Бурятии участились случаи нападения собак, причём животные хозяйские. Только с начала июня зарегистрировано семь случаев нападений на взрослых и детей.
- Стоит отметить, что во всех случаях фигурируют именно хозяйские собаки. Так, на минувшей неделе жертвой нападения собаки стал малолетний ребёнок. Инцидент произошёл в улусе Хойтобэе. Собака, находившаяся на свободном выгуле, укусила малыша. В настоящее время управлением муниципального контроля ведутся профилактические мероприятия, принимается решение о возбуждении административного производства в отношении хозяина собаки, - сообщили в администрации Иволгинского района.
Допущение владельцами самовыгула домашних животных – одно из самых частых нарушений. Причины разные: кто-то не досмотрел, и собака выбежала за ворота, у кого-то собака сорвалась с цепи или сделала подкоп и оказалась на свободном выгуле.
Самовыгул собак в Бурятии запрещён. Это пункт 3.3. постановления правительства республики № 108 «Об утверждении правил выгула домашних животных в Бурятии».
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Происшествия, Фото:
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