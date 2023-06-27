Телефон украли у санитарки
В Курумканском районе полицейские раскрыли кражу сотового телефона в больнице, совершённую около полутора лет назад. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Бурятии.
Вором оказался 33-летний житель села Курумкан. Придя в больницу за получением лекарств по рецепту, он украл телефон. Его на застеклённой перегородке оставила санитарка, которая ушла помогать больному. Ущерб составил около 14 тысяч рублей.
- Длительное время, несмотря на проделанную полицейскими работу, преступление оставалось нераскрытым, пока новая хозяйка не воспользовалась проданным ей около полутора лет назад телефоном из-за поломки своего. Организовав ряд оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска вышла на след похитителя, - уточнили в министерстве внутренних дел.
Производство по уголовному делу, возбужденному по статье «Кража», возобновлено.
Это не первое преступление, совершённое задержанным: ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражи. Мужчина подрабатывает на пилораме.
В Бурятии кражу телефона из больницы раскрыли спустя 1,5 года
Происшествия, Фото:
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