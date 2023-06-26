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В Бурятии психбольной украл оградку и установил её на могилу родственницы

В Бурятии психбольной украл оградку и установил её на могилу родственницы
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ограждение нашли полицейские

В Прибайкальском районе полицейские раскрыли кражу могильного ограждения, сообщили в МВД по Бурятии.

Днём 14 июня в полицию обратился 53-летний житель села Острог и сообщил о краже металлической оградки с могилы брата. Оградка была установлена недавно, этой весной, а сейчас вместо новой стояла неизвестно кем установленная потрёпанная старая конструкция. Ущерб составил 25 тысяч рублей.

Полицейские приехали на кладбище, осмотрели и здесь же обнаружили украденную оградку. Пропажа нашлась в ста метрах, на месте похороненной несколько лет назад женщины. Позднее выяснилось, что кованое ограждение туда перенес её родственник – стоящей на учёте в психоневрологическом диспансере 33-летний сельчанин.

- Известно, что после этого он связался по телефону со вдовцом умершей, уведомил, что установил на могилу его супруги якобы купленную им новую оградку. За это потребовал деньги в размере половины затраченной суммы – 10 тысяч рублей, - уточнили в МВД по Бурятии.

Металлическая конструкция изъята и возвращена на своё место. Задержанный, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, в настоящее время находится на лечении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

кража

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