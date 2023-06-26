Он отправится в колонию строгого режима
В Улан-Удэ суд назначил реальный срок бывшему почтальону, который присвоил пенсии умерших людей. Преступление совершил 27-летний ранее судимый житель Иволгинского района, сообщили в прокуратуре Бурятии.
- Осуждённый работал почтальоном, доставлял гражданам пенсии и другие социальные выплаты. В январе 2022 года мужчина, зная о том, что на обслуживаемом участке двое получателей пенсии умерли, присвоил предназначенные для выдачи им 94 тысячи рублей. В целях сокрытия хищения подотчётных средств он расписался в платёжных документах, которые представил в почтовое отделение, - уточнили в прокуратуре.
Железнодорожный районный суд признал подсудимого виновным совершении двух преступлений по статье «Присвоение с использованием служебного положения». Теперь он отправится в исправительную колонию строгого режима на 2 года 8 месяцев.
Приговор пока не вступил в законную силу.
В Бурятии почтальон украл пенсии умерших людей
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина погиб во время работ пропариванию дренажа
О ней сообщили местные жители
Он отправится в колонию строгого режима
Он проведёт пять лет в колонии
В здании почему-то не сработали системы противопожарной защиты
Его обнаружили местные жители
Авиаинцидентом уже заинтересовались в транспортной прокуратуре
Трагедия произошла прямо во дворе дома
Кое-где его нет почти сутки
Без крыши над головой осталась семья с тремя детьми
О странном мужчине во всём чёрном наперебой рассказывают местные жительницы
Огонь мог в любой момент перекинуться на соседние постройки
Местных жителей попросили осмотреть берег Джиды
Переполох начался из-за бесхозного пакета с пластилином
ДТП обошлось без пострадавших