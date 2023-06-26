В Бурятии почтальон украл пенсии умерших людей

Он отправится в колонию строгого режима



В Улан-Удэ суд назначил реальный срок бывшему почтальону, который присвоил пенсии умерших людей. Преступление совершил 27-летний ранее судимый житель Иволгинского района, сообщили в прокуратуре Бурятии.



- Осуждённый работал почтальоном, доставлял гражданам пенсии и другие социальные выплаты. В январе 2022 года мужчина, зная о том, что на обслуживаемом участке двое получателей пенсии умерли, присвоил предназначенные для выдачи им 94 тысячи рублей. В целях сокрытия хищения подотчётных средств он расписался в платёжных документах, которые представил в почтовое отделение, - уточнили в прокуратуре.



Железнодорожный районный суд признал подсудимого виновным совершении двух преступлений по статье «Присвоение с использованием служебного положения». Теперь он отправится в исправительную колонию строгого режима на 2 года 8 месяцев.



Приговор пока не вступил в законную силу.

