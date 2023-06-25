В пригородном районе Бурятии тушили горящую баню

Огонь мог в любой момент перекинуться на соседние постройки
Возгорание в пригородном Иволгинском районе произошло днём 25 июня. На улице Звёздная в улусе Хойтобэе вспыхнула баня на площади в 16 квадратных метров.
Как сообщили в районной группе «Иволга-инфо.24/7», пламя грозило перекинуться на соседние строения. На месте работали сотрудники пожарной части № 24 6-го Иволгинского отряда ГПС Бурятии. К 15:05 огонь потушили. Причина возгорания устанавливается.
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