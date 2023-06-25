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В пригородном районе Бурятии тушили горящую баню

В пригородном районе Бурятии тушили горящую баню
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Огонь мог в любой момент перекинуться на соседние постройки

Возгорание в пригородном Иволгинском районе произошло днём 25 июня. На улице Звёздная в улусе Хойтобэе вспыхнула баня на площади в 16 квадратных метров.

Как сообщили в районной группе «Иволга-инфо.24/7», пламя грозило перекинуться на соседние строения. На месте работали сотрудники пожарной части № 24 6-го Иволгинского отряда ГПС Бурятии. К 15:05 огонь потушили. Причина возгорания устанавливается. 
пожар

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