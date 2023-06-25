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Убийство с изнасилованием: В Бурятии раскрыли зверское преступление 17-летней давности

Убийство с изнасилованием: В Бурятии раскрыли зверское преступление 17-летней давности
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Злоумышленник, жестоко расправившийся с девушкой, тогда ещё был подростком

В Бурятии завершилось расследование уголовного дела против 33-летнего жителя республики. Ему вменяют пункт «к» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство, сопряжённое с изнасилованием»).

Произошло всё ещё летом 2006-го в заиграевском посёлке Горхон. Злоумышленник, будучи 16-летним подростком, приехал туда на каникулы к бабушке. Вечером 13 июля он выпивал с местной молодёжью. Затем собутыльники отправились к знакомой девушке, которую изначально тоже звали с собой, но та отказалась и осталась дома.

Позже, попрощавшись с приятелями, парень вернулся к той самой девушке и предложил ей интим, а после отказа набросился на свою жертву, ударил по голове обломком кирпича и изнасиловал.
 
На этом молодой человек не остановился. Он нанёс ещё несколько ударов фрагментом кирпича и ножом по голове и телу несчастной и скрылся.

Преступление долго оставалось нераскрытым, однако работа по уголовному делу не прекращалась, рассказали в СУ СКР по Бурятии. В 2023 году при очередной проверке следов рук, обнаруженных на месте расправы, по постоянно обновляющимся базам данных удалось найти совпадение.
 
Идентифицированный мужчина сначала отрицал свою причастность к убийству. Но после психофизиологического исследования на полиграфе и допроса свидетелей по вновь открывшимся обстоятельствам следствие получило доказательства обратного. Ознакомившись с ними, преступник во всём признался и дал подробные показания об обстоятельствах расправы. Скоро он предстанет перед судом.

- В ходе предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – подчеркнули в следкоме.
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