В Бурятии после пожара в доме обнаружили человеческий труп

Возгорание потушили соседи погибшего мужчины
Всё произошло накануне в Закаменском районе. В улусе Шара-Азарга загорелся частный дом. Сообщение о пожаре поступило в 13:35, сообщается в районной группе «Закамна-инфо.24/7».
Огонь потушили соседи. На месте обнаружили мужчину, не подававшего признаков жизни. Сейчас устанавливаются обстоятельства его смерти и причина возгорания.
Пламя повредило диван. Кроме того, в доме обуглились стены на общей площади в два квадратных метра.
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Возгорание потушили соседи погибшего мужчины
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