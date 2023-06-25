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В Бурятии после пожара в доме обнаружили человеческий труп

В Бурятии после пожара в доме обнаружили человеческий труп
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Возгорание потушили соседи погибшего мужчины

Всё произошло накануне в Закаменском районе. В улусе Шара-Азарга загорелся частный дом. Сообщение о пожаре поступило в 13:35, сообщается в районной группе «Закамна-инфо.24/7».

Огонь потушили соседи. На месте обнаружили мужчину, не подававшего признаков жизни. Сейчас устанавливаются обстоятельства его смерти и причина возгорания.

Пламя повредило диван. Кроме того, в доме обуглились стены на общей площади в два квадратных метра.
пожар смерть

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