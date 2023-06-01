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В Братске главу турфирмы осудили за присвоение денег клиентов

В Братске главу турфирмы осудили за присвоение денег клиентов
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Наказание отсрочили до достижения её ребёнка 14-летнего возраста

В Братске суд приговорил 33-летнюю женщину, возглавляющую турфирму, к четырём годам лишения свободы за присвоение денег клиентов. Но исполнение наказания отсрочили до тех пор, как её ребёнку не исполнится 14 лет.

Как сообщал «Байкал-Daily», предпринимательница наживалась на клиентах почти три года – с октября 2019-го по август 2022 года. Руководитель турфирмы подменяла отели на более дешёвые и меняла продолжительность отдыха. Об изменениях условий отдыха туристы узнавали только на месте.

Разницу между стоимостью оплаченных туров и фактически предоставленных услуг оставляла себе.

Таким образом, обвиняемая обманула семь клиентов, купивших у неё путёвки, на сумму более 700 тысяч рублей.

- Суд приговорил женщину к четырём годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима, которое отсрочили до достижения 14-летнего возраста её малолетним ребёнком, - сообщили в СУ СКР по Иркутской области. 
присвоение денег

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