В Иркутской области гендиректора турфирмы будут судить за присвоение денег клиентов

Руководитель подменяла отели на более дешёвые и меняла продолжительность отдыха



В городе Братск Иркутской области предстанет перед судом 33-летняя гендиректор турфирмы, обвиняемая в присвоении денег клиентов.



По версии следствия, обвиняемая наживалась на клиентах почти три года – с октября 2019-го по август 2022 года.



- Установлено, что генеральный директор турфирмы, не предупреждая клиентов, осуществляла подмену классности отелей с высокой на более низкую, либо уменьшала продолжительность отдыха. Об этом потерпевшие узнавали только по месту проведения отдыха. Разницу между стоимостью оплаченных туров и фактически предоставленных услуг оставляла себе, распоряжаясь деньгами по своему усмотрению, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



Потерпевшими оказались семь человек, им причинён ущерб на общую сумму более 730 тысяч рублей.



На имущество обвиняемой наложен арест.



Уголовное дело направлено в Братский районный суд для рассмотрения по существу.

