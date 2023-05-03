Руководитель подменяла отели на более дешёвые и меняла продолжительность отдыха
В городе Братск Иркутской области предстанет перед судом 33-летняя гендиректор турфирмы, обвиняемая в присвоении денег клиентов.
По версии следствия, обвиняемая наживалась на клиентах почти три года – с октября 2019-го по август 2022 года.
- Установлено, что генеральный директор турфирмы, не предупреждая клиентов, осуществляла подмену классности отелей с высокой на более низкую, либо уменьшала продолжительность отдыха. Об этом потерпевшие узнавали только по месту проведения отдыха. Разницу между стоимостью оплаченных туров и фактически предоставленных услуг оставляла себе, распоряжаясь деньгами по своему усмотрению, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Потерпевшими оказались семь человек, им причинён ущерб на общую сумму более 730 тысяч рублей.
На имущество обвиняемой наложен арест.
Уголовное дело направлено в Братский районный суд для рассмотрения по существу.
В Иркутской области гендиректора турфирмы будут судить за присвоение денег клиентов
Происшествия, Фото:
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