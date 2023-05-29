В Иркутске мотоциклист разбился насмерть

Мужчина скончался до приезда скорой помощи
В Иркутске в ДТП погиб мотоциклист. Дорожная авария произошла 28 мая около 11 часов вечера на Иннокентьевском мосту.
- Установлено, что водитель мотоцикла «Сузуки» без государственного номера и не имея соответствующей категории в водительском удостоверении, будучи лишённым права управления транспортным средством, совершил столкновение с двигающейся в попутном направлении автомашиной «Тойота Пробокс». От полученных травм 31-летний мужчина скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
По факту ДТП назначена всесторонняя проверка, в ходе которой выясняются все факторы и обстоятельства произошедшего.
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