Нерадивые рабочие в десятый раз за месяц оставили улан-удэнцев без света



В столице Бурятии произошёл «юбилейный» – уже десятый с начала месяц порыв кабеля. Всё случилось в субботу, 27 мая. В итоге без света ненадолго остались более 1200 жильцов домов, расположенных около торгового центра «Юбилейный» на улице Гагарина.



- Частник повредил кабель экскаватором при проведении земляных работ на улице Пржевальского, 8а. Сейчас электроснабжение восстановлено, – сообщили в сообщили в пресс-службе «Россети Сибирь» – Бурятэнерго.