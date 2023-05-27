27 мая

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Нерадивые рабочие в десятый раз за месяц оставили улан-удэнцев без света

Нерадивые рабочие в десятый раз за месяц оставили улан-удэнцев без света
Происшествия,  Фото:«Россети Сибирь»
На этот раз электричества лишились более тысячи человек

В столице Бурятии произошёл «юбилейный» – уже десятый с начала месяц порыв кабеля. Всё случилось в субботу, 27 мая. В итоге без света ненадолго остались более 1200 жильцов домов, расположенных около торгового центра «Юбилейный» на улице Гагарина.
 
- Частник повредил кабель экскаватором при проведении земляных работ на улице Пржевальского, 8а. Сейчас электроснабжение восстановлено, – сообщили в сообщили в пресс-службе «Россети Сибирь» – Бурятэнерго.

Такие инциденты в Улан-Удэ фиксируют почти каждый день и это уже стало серьёзной проблемой для энергетиков. В «Россети Сибирь» – Бурятэнерго в очередной раз призвали усилить контроль и ответственность за повреждение электрооборудования, «поскольку существующий механизм, очевидно, не работает».
отключение света

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