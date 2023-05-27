Нерадивые рабочие в десятый раз за месяц оставили улан-удэнцев без света

На этот раз электричества лишились более тысячи человек
В столице Бурятии произошёл «юбилейный» – уже десятый с начала месяц порыв кабеля. Всё случилось в субботу, 27 мая. В итоге без света ненадолго остались более 1200 жильцов домов, расположенных около торгового центра «Юбилейный» на улице Гагарина.
- Частник повредил кабель экскаватором при проведении земляных работ на улице Пржевальского, 8а. Сейчас электроснабжение восстановлено, – сообщили в сообщили в пресс-службе «Россети Сибирь» – Бурятэнерго.
Такие инциденты в Улан-Удэ фиксируют
почти каждый день и это уже стало серьёзной проблемой для энергетиков. В «Россети Сибирь» – Бурятэнерго в очередной раз призвали усилить контроль и ответственность за повреждение электрооборудования, «поскольку существующий механизм, очевидно, не работает».
На этот раз электричества лишились более тысячи человек
Там устроят трёхкратную дезинфекцию
Автомобиль, в котором она ехала, врезался прямо в животное
Недалеко от деляны, где работает мужчина, нашли его одежду
А ещё 126 жителей республики появились на людях в пьяном виде
Он сливал бензин из автомобиля и решил закурить
Мужчина оставил в служебном автомобиле 15 тысяч рублей
Девушка потеряла обувь, пока всходила на пик Черского
Женщина отправится в колонию
Пострадавший госпитализирован с ожогами
Жильцы эвакуировались самостоятельно
Мужчина до смерти избил мать знакомой из-за норковой шапки
Мужчина обязан будет посещать нарколога и лечиться
Он хранил оружие в шкафу и под диваном
По словам очевидцев, животное сидит там сутки