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Подросток угнал «Жигули», чтобы покататься по ночному Улан-Удэ

Подросток угнал «Жигули», чтобы покататься по ночному Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Юный угонщик смог открыть дверь автомобиля, просто дёрнув её

18 мая в полицию Октябрьского района Улан-Удэ с заявлением об исчезновении стареньких «Жигулей» обратился 29-летний мужчина. Он сообщил, что неизвестный угнал его автомобиль в ночь с 17 на 18 мая со двора многоквартирного дома в спальном районе.

В течение нескольких дней сотрудники уголовного розыска раскрыли преступление. Угонщиком оказался 17-летний подросток.

Юношу задержали, он признался в произошедшем. Задержанный пояснил, что ночью по пути домой в одном из дворов увидел автомобиль. Подойдя к нему, он дёрнул дверь, и после недолго сопротивления она открылась. Сев за руль, молодой человек решил прокатиться по ночному городу.

- Злоумышленник уже ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Он состоит на учёте в ПДН и в настоящее время нигде не учится. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

«Жигули» вернули законному владельцу. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце мая в Улан-Удэ произошёл похожий угон. Пьяный мужчина, приехавший в гости из села, завладел машиной родственника, чтобы покататься по городу.

угон

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