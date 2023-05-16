Пилотов самолётов пытались ослепить лазером при посадке в Иркутске

Полицейские проводят проверку



Пилотов самолёта, летевшего из Красноярска в Иркутск, пытались ослепить лазером при посадке. О происшествии сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.



Предположительно, хулиганы находились в районе объездной дороги иркутского микрорайона Ново-Ленино, когда пытались ослепить экипаж. Об инциденте в транспортную полицию сообщил руководитель полётов аэропорта Иркутска.



Воздушное судно совершило благополучную посадку. Транспортные полицейские проводят проверку по поводу инцидента.



Отметим, любое вмешательство в деятельность железнодорожного, воздушного и водного транспорта, угрожающее безопасности его деятельности, незаконно и влечёт за собой уголовную и административную ответственность.

