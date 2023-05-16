Полицейские проводят проверку
Пилотов самолёта, летевшего из Красноярска в Иркутск, пытались ослепить лазером при посадке. О происшествии сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.
Предположительно, хулиганы находились в районе объездной дороги иркутского микрорайона Ново-Ленино, когда пытались ослепить экипаж. Об инциденте в транспортную полицию сообщил руководитель полётов аэропорта Иркутска.
Воздушное судно совершило благополучную посадку. Транспортные полицейские проводят проверку по поводу инцидента.
Отметим, любое вмешательство в деятельность железнодорожного, воздушного и водного транспорта, угрожающее безопасности его деятельности, незаконно и влечёт за собой уголовную и административную ответственность.
Пилотов самолётов пытались ослепить лазером при посадке в Иркутске
Происшествия, Фото:
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