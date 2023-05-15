В Иркутской области на пожаре погибли супруги, их дети спаслись

Четверо детей смогли выбежать из горящего дома



Супруги погибли на пожаре, который произошёл в ночь на 15 мая в Тулуне. Трое их детей, а также гостивший в их доме подросток, смогли спастись. Подробности трагедии сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.



Сообщение о пожаре в частном доме поступило в 23:31. Из дома самостоятельно эвакуировались четверо детей: девочка 2008 года рождения, её братья 2013 и 2016 годов рождения, а также находившийся в гостях подросток 2006 года рождения.



Когда приехали пожарные, деревянный дом был полностью охвачен огнём. Соседи сообщили о том, что внутри могут находиться люди. Открытый огонь был потушен в половине первого часа ночи.



В доме были обнаружены погибшие хозяева: 48-летний мужчина и 44-летняя женщина.



Осмотр места пожара показал, что возгорание началось из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Из-за задымления сработал автономный пожарный извещатель, благодаря чему семья узнала о начавшемся пожаре. Однако взрослые не смогли вовремя покинуть горящий дом.



По факту происшествия ведётся проверка.

