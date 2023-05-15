Четверо детей смогли выбежать из горящего дома
Супруги погибли на пожаре, который произошёл в ночь на 15 мая в Тулуне. Трое их детей, а также гостивший в их доме подросток, смогли спастись. Подробности трагедии сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
Сообщение о пожаре в частном доме поступило в 23:31. Из дома самостоятельно эвакуировались четверо детей: девочка 2008 года рождения, её братья 2013 и 2016 годов рождения, а также находившийся в гостях подросток 2006 года рождения.
Когда приехали пожарные, деревянный дом был полностью охвачен огнём. Соседи сообщили о том, что внутри могут находиться люди. Открытый огонь был потушен в половине первого часа ночи.
В доме были обнаружены погибшие хозяева: 48-летний мужчина и 44-летняя женщина.
Осмотр места пожара показал, что возгорание началось из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Из-за задымления сработал автономный пожарный извещатель, благодаря чему семья узнала о начавшемся пожаре. Однако взрослые не смогли вовремя покинуть горящий дом.
По факту происшествия ведётся проверка.
В Иркутской области на пожаре погибли супруги, их дети спаслись
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Четверо детей смогли выбежать из горящего дома
Мужчина купил поддельное удостоверение три года назад
Пожар произошёл ночью
Он совершил несколько краж из спортмагазина
В последний момент женщина спохватилась и обратилась в полицию
Пожар произошёл на площади 120 кв. метров
Инцидент произошёл посреди ночи
Молодой человек размещал «голосовые» в интернете
Огонь тушили пожарные-десантники
Возгорание произошло в моторном отсеке
Коммунальная авария произошла на улице Сахьяновой
Их доставили в Улан-Удэ на самолёте
Фельдшеры остановились, увидев, что на дороге мужчина избивает женщину
Он воспользовался её страницей в соцсети
По словам соседей, рабочие регулярно курили на втором этаже здания