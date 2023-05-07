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Лесной пожар в Бурятии тушили 20 человек

Лесной пожар в Бурятии тушили 20 человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Огонь охватил площадь в 0,3 гектара

Накануне в Бурятии боролись с одним лесным пожаром. Он возник в Еравнинском районе из-за неосторожного обращения с огнём.

Всего к тушению привлекли 20 человек. Задействовать пришлось 6 единиц техники. Площадь пожара, который удалось оперативно ликвидировать, составила 0,3 га, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.

По данным на утро 7 мая, в республике нет ни одного нового «огненного» очага. В Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим. В РАЛХ напомнили: жечь сухую траву и порубочные остатки сейчас запрещено.

Кроме того, нельзя бросать на землю горящие спички, окурки и золу, использовать пыжи из горючих или тлеющих материалов, курить и разводить открытый огонь. Доступ в леса по-прежнему под табу. 
лесные пожары Лес РАЛХ

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