После ДТП ребёнок попал в больницу
ДТП произошло днём 6 мая в селе Сужа в пригородном Иволгинском районе. По предварительным данным, 36-летняя водитель автомобиля Honda сбила 11-летнюю девочку прям на пешеходном переходе.
Попавшая под колёса школьница получила травмы различной степени тяжести. Её увезли в больницу. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В пригороде Улан-Удэ прямо на «зебре» сбили 11-летнюю девочку
Происшествия, Фото:
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