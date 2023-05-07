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В пригороде Улан-Удэ прямо на «зебре» сбили 11-летнюю девочку

В пригороде Улан-Удэ прямо на «зебре» сбили 11-летнюю девочку
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
После ДТП ребёнок попал в больницу

ДТП произошло днём 6 мая в селе Сужа в пригородном Иволгинском районе. По предварительным данным, 36-летняя водитель автомобиля Honda сбила 11-летнюю девочку прям на пешеходном переходе.

Попавшая под колёса школьница получила травмы различной степени тяжести. Её увезли в больницу. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
ДТП пострадавшие дети больница

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