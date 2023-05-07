В пригороде Улан-Удэ прямо на «зебре» сбили 11-летнюю девочку

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

После ДТП ребёнок попал в больницу



ДТП произошло днём 6 мая в селе Сужа в пригородном Иволгинском районе. По предварительным данным, 36-летняя водитель автомобиля Honda сбила 11-летнюю девочку прям на пешеходном переходе.



Попавшая под колёса школьница получила травмы различной степени тяжести. Её увезли в больницу. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

