В Бурятии 66-летний физрук шлёпнул семиклассницу, чтобы привлечь её внимание



- Честно? Не обидишься? Только не обижайся! Я на ушко скажу! На ушко. Не бойся, не укушу, – сказал мужчина, приблизившись к девочке. – Ты мне очень приятна. Честно сказать – очень симпатичная. Поэтому я хотел вот этим привлечь твоё внимание, поняла? Но это было грубо с моей стороны.



Известно, что пенсионера уже уволили из учебного заведения. Как стало известно «Байкал-Daily», историей с домогательствами занимаются следователи. Никаких официальных комментариев по этому поводу не дают.



Разговор школьницы и учителя попал на видео – судя по всему, запись вела сама девочка. Семиклассница поинтересовалась у 66-летнего мужчины, зачем тот её ударил.