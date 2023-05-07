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В Бурятии 66-летний физрук шлёпнул семиклассницу, чтобы привлечь её внимание

В Бурятии 66-летний физрук шлёпнул семиклассницу, чтобы привлечь её внимание
Происшествия,  Фото:Pixabay.com
За эту историю уже взялись в следственном комитете

Об этом вопиющем инциденте, который произошёл в Бурятии в апреле, рассказал telegram-канал «Baza». Ученицы седьмого класса одной из СОШ домогался преподаватель физкультуры. Он шлёпнул девочку по ягодицам.

Разговор школьницы и учителя попал на видео – судя по всему, запись вела сама девочка. Семиклассница поинтересовалась у 66-летнего мужчины, зачем тот её ударил.
 
- Честно? Не обидишься? Только не обижайся! Я на ушко скажу! На ушко. Не бойся, не укушу, – сказал мужчина, приблизившись к девочке. – Ты мне очень приятна. Честно сказать – очень симпатичная. Поэтому я хотел вот этим привлечь твоё внимание, поняла? Но это было грубо с моей стороны.

Известно, что пенсионера уже уволили из учебного заведения. Как стало известно «Байкал-Daily», историей с домогательствами занимаются следователи. Никаких официальных комментариев по этому поводу не дают. 

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