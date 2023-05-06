«Завершены работы сегодня, угрозы возгорания травянистой растительности нет», - сообщается в районной группе
Обезврежены в полном объёме найденные снаряды в улусе Мурочи. Об этом сообщили в группе «Кяхта-инфо.24/7».
- Завершены работы сегодня, 6 мая. Работали на месте ДПК - 2 чел., военные - 4 чел. Угрозы возгорания травянистой растительности нет, - отметили здесь.
Часть снарядов была обезврежена накануне, 5 мая. Вчера также в группе отметили, что, по предварительной оценке военных, снаряды были холостыми.
Как сообщал «Байкал-Daily», 4 мая в Кяхтинском районе Бурятии, примерно в четырёх километрах от улуса Мурочи, обнаружили шесть снарядов – предположительно, танковых.
Тогда прилегающую территорию оцепили. «На месте со вчерашнего дня дежурят сотрудники полиции. Туда также отправилась команда сапёров и глава сельского поселения «Мурочинское» Сергей Юрултуев», - рассказывали в «Кяхта-инфо.24/7» накануне утром.
Местных жителей предупредили о находке и оцеплении территории.
В Бурятии обезвредили найденные снаряды
Происшествия, Фото:
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