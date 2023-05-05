В Бурятии пастух нашёл в чистом поле шесть снарядов













На дорогах в местности Аранжан Арьябала со стороны села Хилгантуй установят заградительные мосты. Снаряды хотят взорвать, но пока это только предварительное решение. На месте работает сапёр.

Всё произошло накануне, 4 мая, в Кяхтинском районе Бурятии. Примерно в четырёх километрах от улуса Мурочи обнаружили шесть снарядов – предположительно, танковых.В группе «Кяхта-инфо.24/7» уточнили, что их около 16:00 обнаружил в поле местный пастух. Прилегающую территорию оцепили. На месте со вчерашнего дня дежурят сотрудники полиции. Туда также отправилась команда сапёров и глава сельского поселения «Мурочинское» Сергей ЮрултуевМестных жителей предупредили о находке и оцеплении территории. В районе продолжают следить за ситуацией.