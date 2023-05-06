В Улан-Удэ оштрафовали водителя, пытавшегося уйти от погони ГИБДД

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В задержании пьяного водителя участвовали несколько служебных машин ГИБДД и один патруль Росгвардии



В Советский районный суд 3 мая поступил материал об административном правонарушении.



Улан-удэнец оказал неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Мужчина отказался пройти в служебный автомобиль, размахивал руками, выражался нецензурной бранью, хватался за форменное обмундирование и на неоднократные законные требования сотрудников полиции не реагировал.



- В ходе рассмотрения дела «А» суду пояснил, что требования сотрудников ГИБДД об остановке он изначально не услышал, когда услышал, то испугался и попытался скрыться, находился в состоянии опьянения, признал вину полностью, - сообщают в суде.



В задержании жителя Улан-Удэ участвовали несколько служебных машин ГИБДД и один патруль Росгвардии. После 20 минут погони горожанин был задержан.



Освидетельствование на состояние опьянения показало наличие у него алкогольного опьянения.



Улан-удэнцу назначено наказание в виде штрафа в 2000 рублей. Постановление не вступило в законную силу.

