Пожар произошёл в пятиэтажном доме
Во второй половине дня 5 мая произошёл пожар в пятиэтажке на улице Шумяцкого в Улан-Удэ. Там загорелась квартира на втором этаже.
В ходе тушения квартиры пожарные обнаружили тело женщины.
- Звенья газодымозащитной службы с применением спасательных устройств спасли пятерых человек, в том числе ребёнка. Ещё 30 граждан самостоятельно эвакуировались на свежий воздух до приезда пожарных, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
Возгорание было ликвидировано на площади 15 квадратных метров. По предварительным данным, оно произошло из-за аварийного режима работы электрооборудования.
На месте работали 25 пожарных и шесть единиц техники, в том числе автолестница.
В Улан-Удэ на пожаре погибла женщина, пятерых человек спасли
Происшествия, Фото:
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