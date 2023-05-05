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В Улан-Удэ на пожаре погибла женщина, пятерых человек спасли

В Улан-Удэ на пожаре погибла женщина, пятерых человек спасли
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожар произошёл в пятиэтажном доме

Во второй половине дня 5 мая произошёл пожар в пятиэтажке на улице Шумяцкого в Улан-Удэ. Там загорелась квартира на втором этаже.

В ходе тушения квартиры пожарные обнаружили тело женщины.

- Звенья газодымозащитной службы с применением спасательных устройств спасли пятерых человек, в том числе ребёнка. Ещё 30 граждан самостоятельно эвакуировались на свежий воздух до приезда пожарных, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

Возгорание было ликвидировано на площади 15 квадратных метров. По предварительным данным, оно произошло из-за аварийного режима работы электрооборудования.

На месте работали 25 пожарных и шесть единиц техники, в том числе автолестница.

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