В Улан-Удэ на пожаре погибла женщина, пятерых человек спасли

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Пожар произошёл в пятиэтажном доме



Во второй половине дня 5 мая произошёл пожар в пятиэтажке на улице Шумяцкого в Улан-Удэ. Там загорелась квартира на втором этаже.



В ходе тушения квартиры пожарные обнаружили тело женщины.



- Звенья газодымозащитной службы с применением спасательных устройств спасли пятерых человек, в том числе ребёнка. Ещё 30 граждан самостоятельно эвакуировались на свежий воздух до приезда пожарных, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.



Возгорание было ликвидировано на площади 15 квадратных метров. По предварительным данным, оно произошло из-за аварийного режима работы электрооборудования.



На месте работали 25 пожарных и шесть единиц техники, в том числе автолестница.



