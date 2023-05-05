Родственники хватились его только через месяц с лишним
Сотрудники полиции разыскивают 48-летнего жителя бурятской столицы Мунко Жалсанова. В конце марта он ушёл из дома на улице Тюленина и пропал. Заявление от близких поступило в полицию в эту среду, 3 мая.
Родственница рассказала правоохранителям, что ранее мужчина уже уходил из дома. По её словам, Мунко мог устроиться на работу на животноводческую стоянку либо отправиться на лесозаготовку в какой-нибудь из районов республики.
На официальном сайте МВД по Бурятии опубликовали приметы пропавшего – азиатской внешности, худощавого телосложения, на вид – 45 лет, рост – около 170 сантиметров, тёмные волосы, карие глаза. На улан-удэнце были чёрная куртка и серая вязаная шапка.
При наличии какой-либо информации о нём или его местонахождении жителей Бурятии просят незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам 8-924-390-60-60, 8-983-535-60-91 или 102 (112).
В Бурятии бесследно пропал 48-летний мужчина
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Родственники хватились его только через месяц с лишним
В автоаварии пострадали три человека
По оценке аваркомов, виноват водитель общественного транспорта
Он разместил в «Одноклассниках» похоронку от имени родителей девушки
Там сгорели дом и забор
Мужчина нанёс водителю такси ножевые ранения
По его словам, водитель разговаривала по телефону
Украденными вещами он обустроил новое жильё
Он возник в Иволгинском районе
Там уже второй день дежурят сотрудники полиции
«От удара даже крышу автомобиля помяло», - рассказали очевидцы
«Лежит, не шевелится», - рассказали очевидцы
Теперь в смертельную ловушку не попадёт зверь и останется цело дерево
Наркотики обнаружили на входе в аэропорт
Проводится доследственная проверка