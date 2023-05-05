В Бурятии бесследно пропал 48-летний мужчина

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Родственники хватились его только через месяц с лишним



Сотрудники полиции разыскивают 48-летнего жителя бурятской столицы Мунко Жалсанова. В конце марта он ушёл из дома на улице Тюленина и пропал. Заявление от близких поступило в полицию в эту среду, 3 мая.



Родственница рассказала правоохранителям, что ранее мужчина уже уходил из дома. По её словам, Мунко мог устроиться на работу на животноводческую стоянку либо отправиться на лесозаготовку в какой-нибудь из районов республики.



На официальном сайте МВД по Бурятии опубликовали приметы пропавшего – азиатской внешности, худощавого телосложения, на вид – 45 лет, рост – около 170 сантиметров, тёмные волосы, карие глаза. На улан-удэнце были чёрная куртка и серая вязаная шапка.



При наличии какой-либо информации о нём или его местонахождении жителей Бурятии просят незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам 8-924-390-60-60, 8-983-535-60-91 или 102 (112).

