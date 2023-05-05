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В Бурятии бесследно пропал 48-летний мужчина

В Бурятии бесследно пропал 48-летний мужчина
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Родственники хватились его только через месяц с лишним

Сотрудники полиции разыскивают 48-летнего жителя бурятской столицы Мунко Жалсанова. В конце марта он ушёл из дома на улице Тюленина и пропал. Заявление от близких поступило в полицию в эту среду, 3 мая.

Родственница рассказала правоохранителям, что ранее мужчина уже уходил из дома. По её словам, Мунко мог устроиться на работу на животноводческую стоянку либо отправиться на лесозаготовку в какой-нибудь из районов республики.

На официальном сайте МВД по Бурятии опубликовали приметы пропавшего – азиатской внешности, худощавого телосложения, на вид – 45 лет, рост – около 170 сантиметров, тёмные волосы, карие глаза. На улан-удэнце были чёрная куртка и серая вязаная шапка.

При наличии какой-либо информации о нём или его местонахождении жителей Бурятии просят незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам 8-924-390-60-60, 8-983-535-60-91 или 102 (112).
пропавшие без вести розыск

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