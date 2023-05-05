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В центре Улан-Удэ столкнулись трамвай и Land Cruiser

В центре Улан-Удэ столкнулись трамвай и Land Cruiser
Происшествия,  Фото:t.me/avarkom_ulan_ude
По оценке аваркомов, виноват водитель общественного транспорта

Сегодня утром в Улан-Удэ на проспекте 50-летия Октября произошло ДТП с участием трамвая. На путях столкнулись трамвай Toyota Land Cruiser. Видео опубликовали в Telegram-канале «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон».

По оценке аваркомов, в аварии виноват водитель трамвая.

- Водитель трамвая хотела повернуть налево, но забыла, что пути поворачивают направо. Так как должна была самостоятельно повернуть рельсы влево, решила сдать назад, а сзади стоял «Крузак», - говорится в сообщении.

На видео запечатлено, что внедорожник стоит на трамвайных путях. По правилам дорожного движения, машинам разрешается движение по путям попутного направления, расположенным слева на одном уровне с проезжей частью, когда заняты все полосы данного направления, а также при объезде, повороте налево или развороте. При этом автомобиль не должен создавать помех трамваю.

- Отдел безопасности движения МУП «Управление трамвая» проводит служебную проверку по данному факту, - прокомментировали «Байкал-Daily» в МУП «Управления трамвая».
ДТП трамвай

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