Житель Бурятии пытался разбогатеть, похоронив живого человека в соцсетях

Он разместил в «Одноклассниках» похоронку от имени родителей девушки



Недавно перед судом предстал житель Селенгинского района Бурятии, который заживо похоронил человека в Интернете. Всё произошло в феврале. Он завладел страничкой одной девушки в популярной соцсети «Одноклассники» и выложил её изменённое фото с траурной лентой.



В комментариях к снимку мужчина написал: «Наша доченька. Помним любим скорбим» – якобы от имени родителей девушки и указал номер карты для пожертвований. Таким образом злоумышленник решил подзаработать.



Вместо этого селенгинец заработал уголовное дело по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса РФ («Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние, совершённое из корыстной заинтересованности, повлекло модификацию компьютерной информации»). В итоге, как сообщили в пресс-службе Гусиноозёрского городского суда, ему дали год и два месяца исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

