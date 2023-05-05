05 мая

04 мая

Популярное

Житель Бурятии пытался разбогатеть, похоронив живого человека в соцсетях

Житель Бурятии пытался разбогатеть, похоронив живого человека в соцсетях
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он разместил в «Одноклассниках» похоронку от имени родителей девушки

Недавно перед судом предстал житель Селенгинского района Бурятии, который заживо похоронил человека в Интернете. Всё произошло в феврале. Он завладел страничкой одной девушки в популярной соцсети «Одноклассники» и выложил её изменённое фото с траурной лентой.

В комментариях к снимку мужчина написал: «Наша доченька. Помним любим скорбим» – якобы от имени родителей девушки и указал номер карты для пожертвований. Таким образом злоумышленник решил подзаработать.

Вместо этого селенгинец заработал уголовное дело по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса РФ («Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние, совершённое из корыстной заинтересованности, повлекло модификацию компьютерной информации»). В итоге, как сообщили в пресс-службе Гусиноозёрского городского суда, ему дали год и два месяца исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. 
уголовное дело суд соцсети

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии произошёл пожар в ДНТ
В Бурятии произошёл пожар в ДНТ
Происшествия, 05.05.2023
Там сгорели дом и забор
Пассажир такси рассказал подробности смертельного ДТП в Улан-Удэ
Пассажир такси рассказал подробности смертельного ДТП в Улан-Удэ
Происшествия, 05.05.2023
По его словам, водитель разговаривала по телефону
Улан-удэнец перед отъездом обокрал арендованный дом
Улан-удэнец перед отъездом обокрал арендованный дом
Происшествия, 05.05.2023
Украденными вещами он обустроил новое жильё
В Бурятии потушили лесной пожар
В Бурятии потушили лесной пожар
Происшествия, 05.05.2023
Он возник в Иволгинском районе
В Бурятии пастух нашёл в чистом поле шесть снарядов
В Бурятии пастух нашёл в чистом поле шесть снарядов
Происшествия, 05.05.2023
Там уже второй день дежурят сотрудники полиции
Сбитый в центре Улан-Удэ пешеход скончался
Сбитый в центре Улан-Удэ пешеход скончался
Происшествия, 05.05.2023
«От удара даже крышу автомобиля помяло», - рассказали очевидцы
В центре Улан-Удэ мужчину сбили на «зебре»
В центре Улан-Удэ мужчину сбили на «зебре»
Происшествия, 05.05.2023
«Лежит, не шевелится», - рассказали очевидцы
В Бурятии госинспектор снял четыре браконьерские петли
Происшествия, 05.05.2023
Теперь в смертельную ловушку не попадёт зверь и останется цело дерево
У иркутянки в сумочке нашли два пакетика с «синтетикой»
У иркутянки в сумочке нашли два пакетика с «синтетикой»
Происшествия, 05.05.2023
Наркотики обнаружили на входе в аэропорт
На пожаре в Бурятии пострадала женщина
На пожаре в Бурятии пострадала женщина
Происшествия, 05.05.2023
Она получила отравление продуктами горения
В Улан-Удэ пьяный мужчина пострадал на пожаре под лестницей
В Улан-Удэ пьяный мужчина пострадал на пожаре под лестницей
Происшествия, 04.05.2023
Сперва очевидцы ошибочно решили, что мужчина погиб

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^