В Бурятии произошёл пожар в ДНТ

Там сгорели дом и забор
Вчера днём, 4 мая, пожарные выезжали в ДНТ «Багульник» в Тарбагатайском районе Бурятии.
- На момент прибытия первого подразделения горели дом и забор. Больше часа понадобилось, чтобы полностью ликвидировать пожар, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
Всего к тушению привлекались 16 пожарных и четыре единицы техники из Улан-Удэ и Тарбагатайского района.
Там сгорели дом и забор
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