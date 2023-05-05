В Бурятии произошёл пожар в ДНТ







Всего к тушению привлекались 16 пожарных и четыре единицы техники из Улан-Удэ и Тарбагатайского района.





Вчера днём, 4 мая, пожарные выезжали в ДНТ «Багульник» в Тарбагатайском районе Бурятии.- На момент прибытия первого подразделения горели дом и забор. Больше часа понадобилось, чтобы полностью ликвидировать пожар, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.