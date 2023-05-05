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В Бурятии произошёл пожар в ДНТ

В Бурятии произошёл пожар в ДНТ
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Там сгорели дом и забор

Вчера днём, 4 мая, пожарные выезжали в ДНТ «Багульник» в Тарбагатайском районе Бурятии.

- На момент прибытия первого подразделения горели дом и забор. Больше часа понадобилось, чтобы полностью ликвидировать пожар, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

 
Всего к тушению привлекались 16 пожарных и четыре единицы техники из Улан-Удэ и Тарбагатайского района.

пожар

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