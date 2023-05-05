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В Бурятии госинспектор снял четыре браконьерские петли

Происшествия,  Фото:Бурприроднадзор
Теперь в смертельную ловушку не попадёт зверь и останется цело дерево

В Баргузинском районе Бурятии госинспектор Бурприроднадзора Денис Филиппов снял четыре петли на территории охотничьих угодий. Их поставили браконьеры.


Петли - запрещённый законом способ охоты. Животное, которое попадёт в петлю, погибает долгой мучительной смертью.

Теперь в смертельную ловушку не попадёт зверь и не будет повреждено дерево, так как петли браконьеры ставят и на деревья. Ствол растёт, а железные тиски не дают развиваться.


- Инспекторы регулярно чистят тропы от петель и всякий раз, когда удаётся своевременно обнаружить и уничтожить браконьерские петли, появляется шанс спасти и животный, и растительный мир Бурятии, - сообщили в пресс-службе Бурприроднадзора.

Надзорное ведомство напоминает об уголовной ответственности сроком до пяти лет за незаконную охоту.


браконьерство

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