В Бурятии госинспектор снял четыре браконьерские петли

















В Баргузинском районе Бурятии госинспектор Бурприроднадзора Денис Филиппов снял четыре петли на территории охотничьих угодий. Их поставили браконьеры.Петли - запрещённый законом способ охоты. Животное, которое попадёт в петлю, погибает долгой мучительной смертью.Теперь в смертельную ловушку не попадёт зверь и не будет повреждено дерево, так как петли браконьеры ставят и на деревья. Ствол растёт, а железные тиски не дают развиваться.- Инспекторы регулярно чистят тропы от петель и всякий раз, когда удаётся своевременно обнаружить и уничтожить браконьерские петли, появляется шанс спасти и животный, и растительный мир Бурятии, - сообщили в пресс-службе Бурприроднадзора.Надзорное ведомство напоминает об уголовной ответственности сроком до пяти лет за незаконную охоту.