У иркутянки в сумочке нашли два пакетика с «синтетикой»

Наркотики обнаружили на входе в аэропорт



Ночью 29 апреля в аэропорту города Иркутска на входном контроле аэровокзала внутренних авиалиний у 25-летней ранее не судимой иркутянки в дамской сумочке обнаружено два пакетика с веществом белого цвета. Находку изъяли и направили на экспертизу.



Согласно заключению эксперта, изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения - мефедроном весом 0, 936 гр. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ.



Полицейским женщина рассказала, что приобрела и хранила наркотическое средство для личного употребления, без цели сбыта. В отношении девушки избрана мера принуждения - обязательство о явке. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

