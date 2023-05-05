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У иркутянки в сумочке нашли два пакетика с «синтетикой»

У иркутянки в сумочке нашли два пакетика с «синтетикой»
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Наркотики обнаружили на входе в аэропорт

Ночью 29 апреля в аэропорту города Иркутска на входном контроле аэровокзала внутренних авиалиний у 25-летней ранее не судимой иркутянки в дамской сумочке обнаружено два пакетика с веществом белого цвета. Находку изъяли и направили на экспертизу.

Согласно заключению эксперта, изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения - мефедроном весом 0, 936 гр. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ.

Полицейским женщина рассказала, что приобрела и хранила наркотическое средство для личного употребления, без цели сбыта. В отношении девушки избрана мера принуждения - обязательство о явке. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
наркотики Иркутск

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