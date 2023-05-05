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В Иркутской области произошёл сход тележки железнодорожного состава

В Иркутской области произошёл сход тележки железнодорожного состава
Происшествия,  Фото:Восточное МСУТ СК России
Проводится доследственная проверка

В Иркутской области проводится доследственная проверка по факту происшествия, произошедшего на Восточно - Сибирской железной дороге.

Установлено, что 4 мая около 6 часов 40 минут на перегоне Большой Луг – Подкаменная произошёл сход тележки железнодорожного состава. В результате происшествия жертв и пострадавших нет.

По данному факту Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Следователи выясняют всех обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Иркутская область сход с рельсов

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