Проводится доследственная проверка
В Иркутской области проводится доследственная проверка по факту происшествия, произошедшего на Восточно - Сибирской железной дороге.
Установлено, что 4 мая около 6 часов 40 минут на перегоне Большой Луг – Подкаменная произошёл сход тележки железнодорожного состава. В результате происшествия жертв и пострадавших нет.
По данному факту Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».
Следователи выясняют всех обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
В Иркутской области произошёл сход тележки железнодорожного состава
Происшествия, Фото:
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