26 апреля

25 апреля

Популярное

Под Иркутском в ДТП погибли пять человек

Под Иркутском в ДТП погибли пять человек
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Автоавария произошла на заснеженной дороге

Под Иркутском из-за гололеда произошла авария, в которой погибли пять человек. Около 11 часов 26 апреля на подъезде к посёлку Маркова столкнулись автомобиль Mazda Demio и фургон Fuso Canter.

Камера сняла, как легковой автомобиль занесло на дороге, из-за чего он выехал на встречную полосу, где его протаранил грузовой автомобиль. Оба автомобиля вылетели в кювет.



- В результате произошедшего водитель и четверо пассажиров легковушки скончались на месте ДТП до приезда медиков. Возраст погибших устанавливается. Известно, что среди них имеется двое несовершеннолетних, - сообщили в Госавтоинсекции Иркутска.

Дорожные полицейские находятся на месте ДТП, выясняют подробности случившегося и регулируют движение транспортных потоков.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своём Telegram-канале призвал автомобилистов быть внимательнее сегодня на дорогах.

- Дорожную ситуацию осложняет снег, следствие которого — гололедица и накат. В этих условиях призываю вас быть предельно аккуратными и соблюдать все предписанные правила поведения на дороге, — написал Кобзев. 
ДТП смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Под Иркутском в ДТП погибли пять человек
Под Иркутском в ДТП погибли пять человек
Происшествия, 26.04.2023
Автоавария произошла на заснеженной дороге
В отдалённом районе Бурятии изловили браконьера c оружием
В отдалённом районе Бурятии изловили браконьера c оружием
Происшествия, 26.04.2023
Он собирался без разрешения охотиться на зверей
В Бурятии проверяют информацию о буйном и драчливом главвраче
В Бурятии проверяют информацию о буйном и драчливом главвраче
Происшествия, 26.04.2023
Как утверждают местные жители, главврач больницы недавно напал на другого врача
В Забайкалье погорельцы после крупного пожара получат первичную компенсацию в 10 тысяч
В Забайкалье погорельцы после крупного пожара получат первичную компенсацию в 10 тысяч
Происшествия, 26.04.2023
От огня спасли более 140 подворий с домами, восемь домов сгорело
В Бурятии потушили три лесных пожара
В Бурятии потушили три лесных пожара
Происшествия, 26.04.2023
Все возгорания возникли по вине местных жителей
В пригороде Улан-Удэ в ДТП погибла девушка
В пригороде Улан-Удэ в ДТП погибла девушка
Происшествия, 26.04.2023
Девушка погибла в опрокинувшемся внедорожнике
Посреди улицы в посёлке Бурятии загорелся человек
Посреди улицы в посёлке Бурятии загорелся человек
Происшествия, 26.04.2023
45-летний мужчина получил ожоги спины
В Иркутске лжебизнесмены предстанут перед судом
В Иркутске лжебизнесмены предстанут перед судом
Происшествия, 26.04.2023
Доход от незаконной деятельности превысил 30 миллионов рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^