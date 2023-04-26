Под Иркутском в ДТП погибли пять человек









- В результате произошедшего водитель и четверо пассажиров легковушки скончались на месте ДТП до приезда медиков. Возраст погибших устанавливается. Известно, что среди них имеется двое несовершеннолетних, - сообщили в Госавтоинсекции Иркутска.



Дорожные полицейские находятся на месте ДТП, выясняют подробности случившегося и регулируют движение транспортных потоков.



Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своём Telegram-канале призвал автомобилистов быть внимательнее сегодня на дорогах.



- Дорожную ситуацию осложняет снег, следствие которого — гололедица и накат. В этих условиях призываю вас быть предельно аккуратными и соблюдать все предписанные правила поведения на дороге, — написал Кобзев.



Под Иркутском из-за гололеда произошла авария, в которой погибли пять человек. Около 11 часов 26 апреля на подъезде к посёлку Маркова столкнулись автомобиль Mazda Demio и фургон Fuso Canter.Камера сняла, как легковой автомобиль занесло на дороге, из-за чего он выехал на встречную полосу, где его протаранил грузовой автомобиль. Оба автомобиля вылетели в кювет.