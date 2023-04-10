В Улан-Удэ пьяный мужчина выпал с балкона

Пострадавшего доставили в больницу



В воскресенье, 9 апреля, с улицы Пушкина в Улан-Удэ медики скорой помощи доставили в больницу 36-летнего мужчину.



По предварительной информации, травмы он получил при падении с балкона своей квартиры, которая находится на четвёртом этаже. В момент несчастного случая мужчина был пьян.



Медики сообщили о пострадавшем в полицию.



- В настоящее время участковым уполномоченным полиции проводится проверка, - прокомментировали «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.

