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Иркутянин предстанет перед судом за убийство, совершённое 24 года назад

Иркутянин предстанет перед судом за убийство, совершённое 24 года назад
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина задушил 19-летнюю знакомую и закопал тело

Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего мужчины, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

По версии следствия, в июне 1999 года мужчина, находясь в сторожке на территории мебельной фабрики в Иркутске по улице Тухачевского. В ходе конфликта со своей знакомой, из неприязни задушил девушку. 19-летняя потерпевшая скончалась на месте преступления.

Заметая следы преступления, мужчина закопал её тело на территории фабрики. Останки потерпевшей были обнаружены лишь в 2017 году.

- Причастность подозреваемого к убийству была установлена в марте этого года следователями СК при взаимодействии с сотрудниками МУ МВД России «Иркутское». На допросе мужчина рассказал все обстоятельства совершенного преступления, раскаялся в содеянном, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Иркутск суд убийство

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