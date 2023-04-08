Мужчина задушил 19-летнюю знакомую и закопал тело
Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего мужчины, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».
По версии следствия, в июне 1999 года мужчина, находясь в сторожке на территории мебельной фабрики в Иркутске по улице Тухачевского. В ходе конфликта со своей знакомой, из неприязни задушил девушку. 19-летняя потерпевшая скончалась на месте преступления.
Заметая следы преступления, мужчина закопал её тело на территории фабрики. Останки потерпевшей были обнаружены лишь в 2017 году.
- Причастность подозреваемого к убийству была установлена в марте этого года следователями СК при взаимодействии с сотрудниками МУ МВД России «Иркутское». На допросе мужчина рассказал все обстоятельства совершенного преступления, раскаялся в содеянном, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Иркутянин предстанет перед судом за убийство, совершённое 24 года назад
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина задушил 19-летнюю знакомую и закопал тело
Женщину заключили под стражу
Женщина предстала перед судом
Выгорело 7 гектаров сухой травы
К счастью, обошлось без пострадавших
Пожар произошёл в Поселье
Женщина за всё время не внесла не одного платежа
Девушка не приготовила реферат по химии и решила сорвать занятия
Устранить её пообещали к утру
Мужчину задержали и доставили в полицию
Спасатели извлекли оттуда водителя и передали его скорой
Приговор в законную силу пока не вступил
Суд учёл, что убийце ещё нет 18 лет
Пожар локализовали
Сергей Карякин чудом выжил на Мамае