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В Улан-Удэ пьяный водитель заверял, что «выпил капельку»

В Улан-Удэ пьяный водитель заверял, что «выпил капельку»
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Пьяного водители задержали благодаря бдительным очевидцам

Днём 30 марта в Улан-Удэ бдительные очевидцы позвонили в дежурную часть УГИБДД и рассказали о пьяном водителе. Они сообщили марку машины и госномер. Информацию дежурные незамедлительно передали экипажам ДПС.

Вскоре сотрудники ГИБДД нашли этого автомобилиста во дворах на улице Гагарина. За рулём находился 54-летний мужчина. Освидетельствование подтвердило, что он пьян: результат составил 1,28 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

При этом сам водитель пытался заверить, что выпил «немножко» вина. «Вообще капельку», - говорил он, но при этом его язык сильно заплетался.

 
Выяснилось, что в 2020 году мужчина уже задерживался сотрудниками ГИБДД за вождение в нетрезвом виде и был лишён прав. Водительское удостоверение после окончания срока лишения он получил в мае 2022 года. Однако должных выводов для себя не сделал и вновь сел за руль в нетрезвом виде. Теперь злостному нарушителю грозит уже уголовная ответственность за повторное вождение в состоянии опьянения, отметили в МВД по Бурятии.

Госавтоинспекция поблагодарила очевидцев, сообщивших о пьяном водителе, за своевременное реагирование.

Как сообщал «Байкал-Daily», 24 марта на проспекте Автомобилистов экипаж ДПС остановил «Субару Форестер», которым управлял пьяный водитель. Молодой человек на глазах у автоинспектора лихо перепрыгнул на заднее сиденье и настаивал, что сидел именно там. 
водители алкогольное опьянение

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