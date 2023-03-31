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В Бурятии причиной пожара с двумя погибшими стал поджог из ревности

В Бурятии причиной пожара с двумя погибшими стал поджог из ревности
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Мужчина убил бывшую супругу и её отца

Причиной пожара в селе Итанца в Прибайкальском районе Бурятии, где погибли два человека, стал поджог. Это подтвердили сегодня в следственном управлении. Как выяснилось, страшный пожар устроил мужчина в порыве ревности.

Как сообщал «Байкал-Daily», восьмиквартирный одноэтажный деревянный жилой дом загорелся в селе Итанца днём 30 марта. Дом сгорел полностью. Пожарные обнаружили внутри тела мужчины и женщины.

Практически сразу стало ясно, что возгорание рукотворное. Очаг находился в коридоре, ведущей в квартиру, а её дверь был подперта снаружи.

По подозрению в совершении преступления задержан 30-летний бывший супруг покойной женщины. Подозреваемого задержали сотрудники полиции. Сейчас следователи его допрашивают, после чего показания будут проверены на месте происшествия.

- В сгоревшем доме в одной из квартир проживали мужчина-инвалид со своей взрослой дочерью и её сожителем. По данным следствия, днём 30 марта к ним пришёл бывший супруг женщины. Увидев её с другим мужчиной, на почве ревности он решил совершить убийство. В коридоре квартиры поджег висевшую там одежду, после чего снаружи подпер входную дверь и скрылся. Огонь быстро распространился по деревянным конструкциям. Женщина с отцом погибли на месте происшествия. Её сожитель успел выбраться из квартиры через окно, получив ожоги. Дом сгорел полностью, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух лиц, совершённое общеопасным способом». Работа по установлению обстоятельств преступления продолжается. После допроса задержанного мужчины будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
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