В Бурятии на пожаре погибли два человека









Вечером 30 марта в селе Кома Прибайкальского района Бурятии произошёл пожар в восьмиквартирном жилом доме. На момент прибытия пожарных горели две квартиры.- В результате пожара один человек получил травмы. Пожарными в ходе тушения возгорания были обнаружены тела двух погибших. Личности устанавливаются, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.Пожар ликвидирован на площади 540 квадратных метров. Всего к тушению пожара привлекалось 14 человек и 7 единиц пожарной техники.Причина пожара устанавливается.В местной группе «Прибайкалье-инфо. 24/7» сообщают, что погибли отец и дочь - 30-летняя женщина и 62-летний мужчина. Вероятно, причиной пожара стал поджог, поскольку входная дверь была подпёрта снаружи.Здесь также отметили, что дом сгорел полностью. В нём проживали 14 человек, сейчас они поселились у родственников. 12 человек, из них 2 детей, потеряли всё имущество.