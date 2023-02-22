Подозреваемый расправился с местным жителем, которого считали без вести пропавшим
В Чите задержали 59-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 42-летнего местного жителя. Его поймали спустя несколько часов после обнаружения тела с признаками насильственной смерти.
Инцидент произошёл 19 февраля.
- В правоохранительные органы поступило заявление о безвестном исчезновении жителя города Читы 1980 года рождения, который накануне на грузовом автомобиле выехал в Шилкинский район для выполнения заказа по перевозке груза. 20 февраля в ходе поисковых работ был обнаружен автомобиль, на котором уехал пропавший мужчина. В машине были обнаружены следы крови, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
По данному факту возбудили уголовное дело. Полицейские и следователи СК приступили к поиску подозреваемых.
Через несколько часов по подозрению в убийстве задержали 59-летнего читинца. В его доме провели обыск, где изъяли обрез охотничьего ружья. На допросе он признался в содеянном.
В ближайшее время мужчину заключат под стражу. Подозреваемому предъявят обвинение.
Следователи устанавливают все обстоятельства совершённого преступления и его мотивы. В следственном управлении отмечают, что задержанный ранее отбывал наказание за убийства и освободился из мест лишения свободы несколько месяцев назад.
Читинец убил мужчину через несколько месяцев освобождения
Происшествия, Фото:
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