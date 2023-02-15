В Улан-Удэ поймали нескольких собак, едва не разорвавших женщину







- Жалоба от женщины поступила в службу отлова 14 февраля в 14:40. Сразу же после обращения на место происшествия выехали сотрудники службы отлова ООО «Ананда». В день обращения в течение часа специалисты службы отлова направили четыре бригады по данному адресу. По результатам мероприятий 14 февраля было поймано две собаки, сегодня – ещё одна, - сообщили в пресс-службе мэрии.



Здесь пообещали, что отловят всех собак, заснятых на видео.



- Причина появления стаи собак в этом районе вызвана тем, что горожане продолжают прикармливать собак, здесь образовалась «лёжка» безнадзорных животных, - добавили в мэрии.







