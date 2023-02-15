В Улан-Удэ поймали нескольких собак, едва не разорвавших женщину

В Улан-Удэ отловили три собаки из стаи, которая напала на женщину на улице Жердева.
Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл за городским роддомом №2. Агрессивная стая собак окружила женщину, лаяла и кидалась на неё. От сильнейшего испуга женщина истошно кричала и отмахивалась от псов. Местные жители уверяют, что стая давно их донимала.
- Жалоба от женщины поступила в службу отлова 14 февраля в 14:40. Сразу же после обращения на место происшествия выехали сотрудники службы отлова ООО «Ананда». В день обращения в течение часа специалисты службы отлова направили четыре бригады по данному адресу. По результатам мероприятий 14 февраля было поймано две собаки, сегодня – ещё одна, - сообщили в пресс-службе мэрии.
Здесь пообещали, что отловят всех собак, заснятых на видео.
- Причина появления стаи собак в этом районе вызвана тем, что горожане продолжают прикармливать собак, здесь образовалась «лёжка» безнадзорных животных, - добавили в мэрии.
Кроме того, с наступлением тепла у собак начинается «брачный» сезон, что провоцирует сбивание в стаи и агрессию к прохожим. В связи с этим, принято решение по увеличению количества бригад отлова.
Горожан просят сообщать о безнадзорных собаках в службы отлова:
– в Советском районе – ООО «ЦАСС», тел. 37-83-13;
– в Железнодорожном – ИП Жихарева, тел. 67-92-92;
– в Октябрьском – ООО «Ананда», тел. 62-19-99.